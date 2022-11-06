“الرياضة” ترفض شطب 2302 عضو من عمومية “الجهراء”

رفضت الهيئة العامة للرياضة قرار مجلس إدارة نادي الجهراء بشطب 2302 عضو من أعضاء جمعيته العمومية.

وأكدت «الهيئة» في كتابها الموجه إلى النادي وحصلت «الجريدة» على نسخة منه أنه سبق وأن تحفظت على قرار مجلس إدارته بطلب تحديث بيانات أعضاء الجمعية العمومية باعتبار أن كتاب طلب التحديث جاء بعد قرار الحضور الشخصي لتسديد الاشتراكات وأنها لا تزال «متحفظة» على قرار طلب تحديث البيانات.

وأشارت إلى أن القرار الخاص بالشطب جاء قبل أيام من إجراء انتخابات النادي وأنه طبقاً للنظام الأساسي للنادي طلبت من إدارته مراعاة المبادئ والقواعد المقررة في الميثاق الأولمبي المتعلقة بالشفافية والحيادية والعدالة وتكافؤ الفرص لجهة حقوق أعضاء الجمعية العمومية.

وكانت إدارة النادي قد قررت في اجتماعها الأخير شطب 2302 عضو من أعضاء الجمعية العمومية بدعوى عدم تحديث بياناتهم.