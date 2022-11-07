5 يمارسون الطب بعيادة غير مرخصة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في اللجنة الثلاثية من ضبط مقيمة من الجنسية الآسيوية في منطقة الصديق تقوم بمزاولة مهنة عمل الوشم (خدمة منازل) بدون ترخيص.

وقالت إدارة الإعلام الأمني إنه تم ضبط عدد (5) أشخاص من جنسيات مختلفة يمارسون مهنة الطب داخل عيادة غير مرخصة في ميدان حولي كما تم ضبط عدد (7) اشخاص من جنسيات مختلفة مخالفين لقانون الإقامة والعمل في منطقتي السالمية وجليب الشيوخ حيث تم إحالة جميع المخالفين الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.