حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 10 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

معتدل و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 31°

الحرارة الصغرى: 22°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو لاحقا

– ارتفاع الموج:

1 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 7 قدم.