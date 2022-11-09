محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 10 نوفمبر 2022

9 نوفمبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
10 نوفمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
معتدل و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 31°
الحرارة الصغرى: 22&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو لاحقا

– ارتفاع الموج:

1 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 7 &#160 قدم.

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