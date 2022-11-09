جرائم وقضايا

“النيابة العامة” تشرف على “إعدام” 4 أطنان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

9 نوفمبر، 2022
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أشرفت النيابة العامة، يومي 7 و9 نوفمبر 2022 من خلال لجنة مشكلة برئاستها وعضوية وزارتي الداخلية والصحة والإدارة العامة للجمارك على عملية إعدام أربعة أطنان من المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً ومستحضراتيْهما التي تقرر مصادرتها بموجب قرارات وأحكام قضائية نهائية.

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