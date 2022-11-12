“البلدية” حددت 34 موقعاً لإقامة المخيمات الربيعية

حددت بلدية الكويت 34 موقعاً لإقامة المخيمات لهذا العام الذي يبدأ 15 نوفمبر الجاري حتى 15 مارس من العام المقبل، موزعة على محافظتي الجهراء والأحمدي حيث تشمل المنطقة الشمالية 18 موقعاً والمنطقة الجنوبية تضم 16 موقع.

وأعلنت أن مواقع المخيمات الربيعية تشمل مراكز خدمات ونقاطاً أمنية موزعة على 4 أفرع جمعيات تعاونية، بالإضافة إلى 3 نقاط أمنية في مواقع الجهراء إلى جانب 3 أفرع لجمعيات تعاونية في مواقع محافظة الأحمدي ونقطة أمنية موزعة على طريق الجليعة وإم صفق وكبد.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين للحفاظ على نظافة البيئة البرية إلى جانب عدم القيام بأشياء من شأنها إتلاف و تدمير البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية وقيمتها الجمالية.