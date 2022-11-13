العصفور: لجنة تحقيق في قرعة الطلبة الضباط بالجيش

قال النائب سعود العصفور بأنه سيتقدم في جلسة الثلاثاء بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبحث في كل ما صاحب عملية القبول في دورة ضباط الجيش من أحداث وحتى تكون الشفافية أساس المفاضلة في الوظائف العامة.

وأوضح العصفور أن الطلب يأتي بعد انتهاء القرعة دون معالجة الأخطاء التي استبعدت الكثيرين من أبناء الكويت ممن استوفوا شروط الدخول إلى القرعة.