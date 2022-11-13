“الأزرق” يستدعي 3 لاعبين بدلا من المنسحبين من قائمة الفريق المشارك في “كأس الخليج 25”

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم، استدعاء ثلاثة لاعبين هم فيصل زايد ومحمد باجية وابراهيم كميل إلى قائمة الفريق المشارك في دورة كأس الخليج العربي الـ25 بدلا من اللاعبين المنسحبين أحمد شبيب ومحمد دحام وبندر السلامة.

وذكر الاتحاد في حسابه على «تويتر» أن المدرب روي بينتو قرر استدعاءهم بسبب اعتذار اللاعب محمد دحام لظروفه الخاصة، وإصابة كل من أحمد شبيب وبندر السلامة بقطع في الرباط الصليبي، متمنيا لهما الشفاء العاجل وعودتهما إلى الملاعب سريعا.

وكان الاتحاد أعلن قائمة الفريق بداية هذا الشهر للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي الـ25 التي ستقام في مدينة البصرة في العراق في الفترة من 6 الى 19 يناير المقبل.

وكانت قرعة الدورة أوقعت الكويت في المجموعة الثانية مع البحرين وقطر والإمارات، في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعمان واليمن.