القنصلية العامة في إسطنبول تطمئن إلى سلامة الكويتيين بعد تفجير تقسيم كلفت السفارة الكويتية في أنقرة القنصلية العامة في اسطنبول بمتابعة التطورات المتعلقة بالتفجير الذي شهدته منطقة تقسيم، والتنسيق مع المسؤولين الأتراك للتأكد من عدم وجود أي مواطن من بين مصابي وضحايا التفجير، إضافة إلى التواصل مع المواطنين الكويتيين هناك للاطمئنان إلى سلامتهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم في حال الضرورة.
آخر الآخبار
برلمان
الرئيس أحمد السعدون يتقدم بقانون لحل قضية البدون
13 نوفمبر، 2022
برلمان
العصفور: لجنة تحقيق في قرعة الطلبة الضباط بالجيش
13 نوفمبر، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 13 نوفمبر 2022
13 نوفمبر، 2022
محليات
“البلدية” حددت 34 موقعاً لإقامة المخيمات الربيعية
12 نوفمبر، 2022
القنصلية العامة في إسطنبول تطمئن إلى سلامة الكويتيين بعد تفجير تقسيم
13 نوفمبر، 2022
1 دقائق
أضف تعليق