القنصلية العامة في إسطنبول تطمئن إلى سلامة الكويتيين بعد تفجير تقسيم كلفت السفارة الكويتية في أنقرة القنصلية العامة في اسطنبول بمتابعة التطورات المتعلقة بالتفجير الذي شهدته منطقة تقسيم، والتنسيق مع المسؤولين الأتراك للتأكد من عدم وجود أي مواطن من بين مصابي وضحايا التفجير، إضافة إلى التواصل مع المواطنين الكويتيين هناك للاطمئنان إلى سلامتهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم في حال الضرورة.