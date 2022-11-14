إغلاق صيدلية تمسح تاريخ الصلاحية.. بالجهراء

أعلنت وزارة الصحة عن قيام فريق «إدارة تفتيش الأدوية» بالتعاون والتنسيق مع مفتشي وزارة التجارة، بحملة تفتيشية على إحدى الصيدليات الكائنة في محافظة الجهراء.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي ضمن إجراءات التفتيش الدورية على الصيدليات الأهلية، للتأكد من مدى التزام أصحاب تراخيص الصيدليات ومستودعات الأدوية الأهلية بتطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لممارسة المهنة وتداول الأدوية.

ولفتت الوزارة إلى أن الحملة قد أسفرت عن رصد وتحرير مخالفات في الصيدلية سالفة الذكر، أبرزها ضبط مكملات تم مسح تاريخ صلاحيتها، علاوة على وجود كميات على أرفف البيع تنتهي صلاحيتها خلال شهر ديسمبر المقبل، وهو ما يعد بدوره مخالفا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقرارات الوزارة المنظمة لذلك.

وأوضحت أن فريق إدارة تفتيش الأدوية ومفتشي وزارة التجارة اتخذوا الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات، وإغلاق الصيدلية.