الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الكويتي على خلفية إعدام 7 أشخاص

استدعى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، سفير الكويت، فيما حذر أعلنت المفوضية الأوروبية أن تنفيذ حكم الإعدم بحق 7 أشخاص اليوم سيؤثر على وضع الكويت في قائمة الدول المعفاة من «شينغن».

أكد نائب رئيس المفوضية مارجريتس شيناس أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

وقال شيناس إن ذلك سيكون له تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفية من تأشيرة شينغن، لافتا إلى ان هذه قضية تحتاج أيضا إلى مناقشتها في سياق حوار حقوق الإنسان المرتقب الأسبوع المقبل بين الاتحاد الأوروبي والكويت.

وأضاف: سوف نستخلص العواقب التي ستترتب على المناقشات حول اقتراح المفوضية وضع الكويت على قائمة الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة، والتي من المتوقع التصويت عليها غدا في البرلمان الأوروبي.

وذكر ان الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية استدعت سفير الكويت لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.