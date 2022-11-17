“التربية” تحظر ممارسة مديرة مساعدة في إحدى المدارس الأجنبية المهنة

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، سحب الموافقة الممنوحة لمديرة مساعدة في إحدى المدارس الأجنبية، وحظر ممارستها المهنة في أي مدرسة أخرى، وذلك بعد قيامها بدعوة الطلبة إلى زيارة إسرائيل.

وقال المتحدث باسم «التربية» أحمد الوهيدة في بيان صحفي إن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية تجاه ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، وما قدم لها من شكاوى من قبل أولياء أمور الطلبة، بشأن الحادثة المشار إليها، في حين فتحت الإدارة العامة لقطاع التعليم الخاص تحقيقاً بالواقعة.

وأفاد بأن التحقيقات خلصت إلى قرار إنهاء الموافقة، فضلاً عن اتخاذ الإجراء المقرر قانوناً بحق المدرسة في ضوء ما ثبت بحقها من مخالفات، إذ تم توجيه إنذار بعدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً.

وأعرب عن استياء الوزارة من هذا «التصرف الشخصي»، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مؤسسة تعليمية أو العاملين فيها في حال ثبوت قيامها بالترويج لاسم الكيان الصهيوني قولاً أو فعلاً.