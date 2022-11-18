إندلاع حريق في محمية “الجهراء” جراء “صاعقة برق” دون وقوع إصابات

أعلنت الهيئة العامة للبيئة نشوب حريق محدود في محمية (الجهراء) الطبيعية مساء اليوم الخميس بسبب العاصفة الرعدية التي تشهدها البلاد حاليا مبينة أن “النيران التهمت جزءا بسيطا من أشجار المحمية”.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن فرق الاطفاء التابعة لقوة الاطفاء العام تتواجد في الوقت الراهن في الموقع للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه مؤكدة أنه “لا وجود لأي إصابات او خسائر بشرية”.

وأوضحت ان الحريق اندلع بسبب “صواعق البرق” التي تشهدها البلاد في مناطق عدة خلال هذه الأيام