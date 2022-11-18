مصر تقهر بلجيكا قبل المونديال بثنائية مصطفى وتريزيجيه

حقق منتخب مصر، فوزا مستحقا على نظيره البلجيكي بنتيجة (2-1)، في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

ويدين منتخب مصر بالفوز، إلى ثنائية مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، حيث سجلا هدفي الفراعنة في الدقيقتين (34 و46)، فيما سجل لويس أوبيندا هدف شياطين أوروبا الوحيد (76).

دفع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر بتشكيلته الأساسية منذ بداية المباراة بحثا عن تقديم عرض مميز، بينما لعب منتخب بلجيكا بتشكيلة تضم عددا كبيرا من النجوم في مقدمتهم كيفين دي بروين وإيدين هازارد وميتشي باتشواي.

بداية منظمة

جاءت المباراة سريعة ومثيرة منذ الدقائق الأولى التي شهدت استحواذا لمنتخب بلجيكا في مواجهة تنظيم دفاعي جيد لمنتخب مصر.

طالب لاعبو المنتخب البلجيكي باحتساب ركلة جزاء لصالحهم في الدقيقة الخامسة، إلا أن حكم اللقاء أشار الى استمرار اللعب دون احتساب أي خطأ على أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، بعد اللجوء لتقنية الفار.

وأهدر محمود حسن "تريزيجيه" أول فرصة لتسجيل هدف التقدم للفراعنة، بعد انفراد تام بالحارس تيبو كورتوا الذي نجح في التصدي للكرة.

خطأ قاتل

ورد أرثر تيات بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها علت عارضة الحارس محمد الشناوي بقليل.

وفي الدقيقة 33 نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر، من تسديدة قوية على يسار الحارس تيبو كورتوا، بعد مراوغة مميزة لكيفين دي بروين الذي أخطأ في السيطرة على الكرة.

وسدد كاراسكو كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي بنجاح لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-0) للفراعنة.

انطلاقة سريعة

ومع الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، سجل محمود حسن تريزيجيه ثاني أهداف منتخب مصر، بعد تمريرة بينية ذكية من محمد صلاح، وضعت تريزيجيه في مواجهة مباشرة مع كورتوا، وأسكنها الشباك البلجيكية بنجاح.

أجرى روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، 3 تغييرات بنزول درايس ميرتينز ولويس أوبيندا ويوري تيليمانس ،بدلا من ميتشي باتشواي وكيفين دي بروين وهانز فاناكن.

وأهدر تريزيجيه فرصة تسجيل ثالث الأهداف للفراعنة، بعد هجمة مشابهة لكرة الهدف الثاني، إلا أن كورتوا تصدى لتسديدته بنجاح.

حاول المنتخب البلجيكي تهديد دفاعات منتخب مصر المنظمة دون جدوى، وطالب البديل أوبيندا بركلة جزاء بعد تدخل من أحمد حجازي، إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ضغط بلجيكي

واصل روبرتو مارتينيز، تغييراته ودفع بالثنائي يان فيرتونخن وتوماس مونييه بدلا من هازارد وتيات، ليرد فيتوريا بنزول أحمد مصطفى زيزو بدلا من مصطفى محمد صاحب الهدف الأول.

ضغط المنتخب البلجيكي بشكل كبير ونجح الدفاع المصري والحارس محمد الشناوي في التصدي لأكثر من كرة خطيرة.

ونجح لويس أوبيندا في تسجيل هدف تقليص الفارق لمنتخب بلجيكا في المباراة بعد تمريرة عرضية من الجناح كاراسكو، لم يجد صعوبة في إيداعها داخل الشباك.

وأجري روي فيتوريا ثاني تبديلاته بنزول أسامة جلال بدلا من علي جبر، ليرد مارتينيز بتعزيز خط هجومه بالدفع بجيريمي دوكو بدلا من تيموثي كاستاني.

وكاد محمد صلاح أن يضيف الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 87، بعد هجمة مرتدة متقنة من الجانب الأيمن، قادها البديل أحمد مصطفى زيزو، إلا انه تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 88 أجرى روي فيتوريا تغييرين بخروج محمد صلاح ومحمود حمادة، لحساب المهاجم أحمد حسن "كوكا" وإمام عاشور، قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا فوز منتخب مصر بنتيجة (2-1).