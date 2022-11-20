بوقماز تشكل لجنة تحقيق مع مسؤولين.. لم يأخذوا بتقارير اللجان المشكلة لمنع تكرار تجمع مياه الأمطار 

شكلت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة اماني بوقماز لجنة تحقيق مع المسؤولين بشأن عدم الاخذ بما ورد بتقارير اللجان المشكلة لمنع تكرار تجمع الامطار وطفح الصرف الصحي

وتختص اللجنة بالتحقيق في اسباب التأخير في معالجة تنفيذ ما ورد بتقارير اللجان المشكلة بهذا الشأن الواردة بديباجة القرار من اسباب لتجمع المياه وطفح المجاري والقصور والاهمال وضعف الاشراف والرقابة على تنفيذ العقود وتحديد المتسبب بتأخير معالجة ذلك.