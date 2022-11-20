الإكوادور تتغلب على قطر بهدفين في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2022

انطلقت في قطر اليوم الأحد منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) بلقاء جمع الإكوادور وقطر وانتهى بنتيجة (2 – 0).

دخلت الإكوادور اللقاء الذي أقيم على ملعب البيت في مدينة الخور بقوة إذ سجلت هدفا في الدقيقة الرابعة لكنه ألغي بداعي التسلل.

وواصل المنتخب الإكوادوري الضغط بحثا عن الهدف الأول الذي نجح في إحرازه عبر مهاجمه فالنسيا في الدقيقة الـ16 من ركلة جزاء حصل عليها بعد عرقلته من قبل حارس المنتخب القطري سعد الشيب.

واستمرت سيطرة الاكوادور على مجريات المباراة حتى أحرز اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه عبر ضربة رأسية في الدقيقة الـ32 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

ولم يحمل الشوط الثاني أي جديد على مستوى النتيجة لكن شهد سيطرة نسبية للمنتخب القطري بحثا عن تقليص الفارق إذ حاول مرارا الوصول إلى الشباك الإكوادورية من دون جدوى.

بذلك حصدت الإكوادور أول ثلاث نقاط في مشوارها بالبطولة لتتصدر المجموعة الأولى مؤقتا.

وافتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وقت سابق من اليوم فعاليات البطولة المستمرة حتى 18 ديسمبر المقبل.