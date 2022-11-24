“الجمارك”: ضبط حشيش وماريوانا وقرطوم مع 3 مسافرين بمطار “T5”

كشف مراقب مطار الكويت «T5» عن تمكن رجال الجمارك في ادارة المطارات – مطار الجزيره ، ومن خلال 3 ضبطيات مختلفة، من ضبط كوكتيل من المواد المخدرة والممنوعات، مع 3 مسافرين قادمين إلى البلاد من أماكن مختلفة.

وفي التفاصيل أن أحد المفتشين الجمركيين بمطار «T5» تمكن من ضبط وافد عربي، كان بحوزته إصبع حشيش قام بإخفائه في ملابسه الشخصية داخل حقيبته.

كما قام أحد المفتشين الجمركيين بالعثور على عدد 25 سيجارة معبأة بمادة الماريوانا المخدرة، و110 حبات من المؤثرات العقلية، بحوزة مسافر أوروبي.

واستطاع أحد المفتشين الجمركيين العثور على كيس صغير يحتوي على مادة القرطوم المخدرة بوزن تقريبي 170 غراماً، وذلك داخل أرضية حقيبة وافد آسيوي.

وتم عمل محاضر ضبط واتخاذ الإجراءات الجمركية المتبعة، وتم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

هذا، وأشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، بعمل مفتشي ومفتشات الجمارك في جميع المنافذ، مؤكداً أن ازدياد عمليات ضبط المخدرات يدل على تكاتف الجميع وحرصهم على حفظ الأمن.