رئيس مجلس الوزراء: توفير كل الإمكانات لأبنائنا الطلبة

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الجمعة، أن الوطن لم ولن يدخر وسعا في سبيل توفير كافة الإمكانات لأبنائه الطلبة معلنا سموه في هذا الصدد عن ترحيب وموافقة مجلس الوزراء على زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين بالخارج بواقع 50 في المئة تجسيدا لإيمان الدولة بأنهم مستقبلها الواعد وثروتها الحقيقية.

جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها سمو رئيس الوزراء إلى أبنائه الطلبة المشاركين في المؤتمر السنوي ال38 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأميركية الذي يعقد في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا برعاية سموه تحت شعار (شباب يسمو به الوطن).

وأعرب سموه عن سعادته بالتواصل مع أبنائه الطلبة من خلال المؤتمر ال 38 لاتحاد طلبة دولة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأميركية متمنيا لهم جميعا كل التوفيق والسداد ومغتنما هذه المناسبة ليتحدث إليهم حديث الأب لأبنائه.

وقال سموه إنه «من هذا المنطق أشد على أيديكم أبنائي للاجتهاد والمثابرة في التحصيل لتحقيق أهدافكم المنشودة وطموحات وآمال ذويكم ووطنكم فالوطن يتوسم فيكم كل الخير لأجل النهوض بدوركم الإيجابي والمشاركة في نمائه وازدهاره متسلحين بالعلم والمعرفة وتقاليدنا الأصيلة واثقين بأنفسكم وقدراتكم متوكلين على الله».

وتوجه سموه في هذا المقام بتحية إجلال وتقدير إلى أولياء الأمور الكرام «الأيدي الحانية التي ذللت الصعاب وهيأت المناخ الملائم لتتحملوا هذه المسؤولية سائلا المولى تبارك وتعالى أن يرشدكم طريق الصواب وأن يوفق الجميع لاجل رفعة ورقي وطننا الغالي الكويت».