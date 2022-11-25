حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 26 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 28°

الحرارة الصغرى: 18°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.