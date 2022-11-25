محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 26 نوفمبر 2022

25 نوفمبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
26 نوفمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلاً:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 18&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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