حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 26 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
26 نوفمبر 2022
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 18°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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