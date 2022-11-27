ميسي يقهر المكسيك ويعيد للأرجنتين بريقها

حافظت الأرجنتين على آمالها في مونديال قطر، بتحقيق انتصار مهم على حساب المكسيك بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وسجل ثنائية الأرجنتين "ليونيل ميسي في الدقيقة (64) وإنزو فيرنانديز في الدقيقة (87)".

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المكسيك عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وشكلت المكسيك الخطورة الأولى في المباراة بالدقيقة العاشرة، عبر متابعة مونتيس لعرضية من مخالفة، ليسدد كرة على الطائر مرت إلى جوار القائم.

وغابت المحاولات الهجومية من قبل الفريقين في الدقائق التالية، إذ سادت الالتحامات القوية بين اللاعبين.

وظهرت الأرجنتين للمرة الأولى في الدقيقة 34، بتحصلها على مخالفة في الجانب الأيمن، نفذها ميسي بتسديدة مباشرة تصدى لها أوتشوا.

وعاد راقصو التانجو للظهور في الدقيقة 41، بارتقاء من لاوتارو مارتينيز لعرضية من دي ماريا، مسددًا رأسية ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وكادت المكسيك أن تفتتح التسجيل في الدقيقة 45، بتحصلها على مخالفة نفذها فيجا بتسديدة قوية مباشرة، تألق مارتينيز في التصدي لها.

وسدد فيجا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، تحصلت الأرجنتين على مخالفة على حدود المنطقة في الدقيقة 50، نفذها ميسي بتسديدة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.

ونجح ميسي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 64، عبر تسديدة أرضية صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وحاول راقصو التانجو إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 70، بعدما أرسل أكونيا عرضية أرضية على حدود المنطقة، تابعها مولينا بتسديدة مباشرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وأطلقت الأرجنتين رصاصة الرحمة على المكسيك بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 87، بتسديدة مقوسة رائعة من فيرنانديز سكنت الشباك، مستفيدا من تمريرة ميسي، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد.