مميزات جديدة في “هويتي” من “المدنية” للمقيمين

أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، اليوم الأحد، اطلاق تحديث جديد لتطبيق (هويتي).

وقال العسعوسي إن الخدمات المضافة للاصدار الجديد جاءت بعد تلمس الهيئة ابرز احتياجات واقتراحات المسجلين في الاصدارات السابقة لا سيما فيما يتعلق بتسجيل المقيم لأول مرة والتي تم علاجها ليستفيد منها ما يزيد على 400 ألف مقيم سنويا.

وأضاف أن الخدمات تتضمن التسجيل السريع بتقنية (NFC) التي تخول قراءة شريحة البطاقة المدنية دون الحاجة لإدخال البيانات يدويا وعرض صورة البطاقة المدنية وإمكانية مشاركتها مع الاخرين بالاضافة إلى تحديث آلية التحقق من الصورة عند استخدام التطبيق.

وأوضح ان المميزات الجديدة تمكن المستخدم من تحديد مواقع أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للهيئة مضيفا أن الحلة الجديدة للتطبيق تعد بمثابة اعادة برمجة للاصدارات السابقة وتخدم مواضيع شريحة أكبر من المستخدمين.

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة 80 جهة حكومية وخاصة من أبرزها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والطيران المدني وقطاعات البنوك والشركات لتعريفهم بالتحديث الجديد لتطبيق (هويتي) مع الإشارة الى استمرار الاعتداد بالاصدار القديم للتطبيق.

يذكر ان تطبيق (هويتي) تم اعتماده وفق قرار لمجلس الوزراء ليكون بطاقة مدنية رقمية يعتد بها في الجهات الرسمية ويخدم عددا يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم.