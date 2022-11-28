مجلس الوزراء يعتمد برنامج عمل الحكومة 2022-2026

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أن مجلس الوزراء يعتمد في جلسته اليوم برنامج عمل الحكومة 2022-2026 ويكلف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إحالته إلى مجلس الأمة.