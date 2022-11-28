مجلس الوزراء‬⁩ استمع إلى ردود الوزيرة أماني بو قماز حول الاستجواب المقدم لها ويؤكد ثقته الكاملة فيها

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أن مجلس الوزراء اعتمد برنامج عمل الحكومة 2022-2026 وكلف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إحالته إلى مجلس الأمة.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

استجواب بوقماز

وبحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة القادمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني سليمان بوقماز والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة، عملاً بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، واستعرض المجلس المحور الوارد بصحيفة الاستجواب.

ومجلس الوزراء إذ يسلم من جانبه بأن الاستجواب هو حق دستوري يكفله الدستور لكل عضو في مجلس الأمة، ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بالوزيرة بوقماز، وينوه بالدور الإيجابي الذي تقوم به في عملها الوزاري وعلى رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافها من أجل أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

واستمع مجلس الوزراء ردود الوزيرة على صحيفة الاستجواب واطمأن على سلامة موقفها، كما يؤكد حرصه على دعمها لمواصلة جهودها لخدمة الوطن والمواطنين.

ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن التقرير السنوي الحادي عشر عن أعمال وأنشطة وإنجازات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2021 /2022.

شؤون التوظف

وأحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة في شأن التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية عن الفترة من 1 /7 /2021 حتى 31 /12 /2021 في شأن ما تم رصده من ملاحظات في الجهات التي تم تطبيق نظام رقابة شؤون التوظف عليها.

وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتسوية وتلافي ملاحظات مراقبي شؤون التوظف أولا بأول، وذلك بما يساهم في ضبط منظومة العمل الإداري.

تشجيع الاستثمار

وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نقل كامل اختصاصات وزارة المالية الخاصة بالقسائم التجارية إلى الهيئة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل كامل اختصاصات تخصيص وتوزيع وإبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن مقابل الانتفاع بالقسائم التجارية المنصوص عليها في المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على أن يكون تخصيص القسائم بآلية المزايدة عن طريق الأظرف المغلقة وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القرار وما يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن من ضوابط وأسس ومعايير خاصة بآلية تخصيص القسائم التجارية.

وكلف المجلس بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية في كافة مناطق دولة الكويت لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

برنامج الحكومة

كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة في شأن العرض المرئي في شأن مسودة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022 /2026)، والذي عكس التوجهات الحكومية الجادة لتفعيل الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الملحة خلال فترة عمل البرنامج وذلك بالتوافق مع مجلس الأمة بما يساهم في دفع عجلة الإنجاز التنموي ووضع حجر الأساس لتعاون مستدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يجسد الشكل الحقيقي للنصوص الدستورية ويحقق التطلعات التنموية للدولة بشكل عام والمواطنين بشكل خاص.

وارتكز برنامج عمل الحكومة الحالي على جملة مضامين النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير ولي العهد، كما احتوى على الخطط الإنمائية القائمة للدولة ورؤية الكويت 2035 بما يساهم في تعزيزها والعمل على تحقيقها من خلال التعامل الجاد مع ما يستجد من تحديات ومتطلبات تنفيذية خلال الفصل التشريعي السابع عشر، كما تضمن العرض المرئي أوجه التشابه والاختلاف بين الخطة والميزانية وبرنامج العمل من حيث مكونات البرنامج ومحاوره، وقرر مجلس الوزراء اعتماد برنامج عمل الحكومة 2022 – 2026، وكلف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة البرنامج إلى مجلس الأمة الموقر.

إجراءات التعاقد

وتدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة في شأن تسريع إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية، وقرر مجلس الوزراء تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، والجهات الرقابية لوضع الحلول (القانونية والتشريعية، الفنية والإجرائية) التي من شأنها تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى كافة جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها، ووضع التوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات في البلاد، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه.

أملاك الدولة

واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة في شأن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن مراجعة صيغ عقود استغلال كافة أراضي أملاك الدولة، وقرر مجلس الوزراء تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة»، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إدارة الفتوى والتشريع) للإشراف على متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المشار إليها في شأن مراجعة صيغ عقود استغلال كافة أراضي أملاك الدولة الصناعية، الحرفية، الخدمية، الزراعية، الجواخير، وغيرها من الناحية (القانونية، المالية)، ووضع التصورات المناسبة للاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بما يلبي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة في الأراضي الاستثمارية والتجارية والسكنية وغيرها، وبما يضمن تعظيم إيرادات الدولة وتعزيز منظومتها الاقتصادية، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير متكامل يتضمن النتائج والتوصيات التي يتم التوصل إليها بهذا الشأن، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

السكنية

وأحيط المجلس علماً بالجهود التنسيقية التي قامت بها بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لحصر أراضي الدولة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين بالسرعة الممكنة. والتي أثمرت بتوفير عدد 1900 وحدة سكنية بالمشاريع الإسكانية القائمة بمنطقة تيماء، وعدد 35000 وحدة سكنية بمشروع توسعه جنوب صباح الأحمد، وبالإجراءات المتعلقة بضم ساحة منطقة الصليبية مع منطقة جنوب القيروان لتوفير عدد 3200 وحدة سكنية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الأشجار الواقعة في الموقع.

ومجلس الوزراء إذ يثني على تلك الجهود التي من شأنها تضمن العيش الكريم للمواطنين، مؤكداً دعمه لكافة الجهود الحكومية في هذا الشأن.

وكلف المجلس المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات التي تراها مناسبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجههم لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.

قطر

وعبر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن بالغ شكره وتقديره باسم الكويت حكومة وشعباً للمبادرة الكريمة التي تقدم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتوجيه الدعوة لطلاب «ثانوية بلاط الشهداء بنين» في الكويت لحضور أحد مباريات كأس العالم المقامة في دولة قطر الشقيقة بعد انتشار فيديو لطلابها الذين قاموا بالاحتفال عند بدء فعاليات كأس العالم، معرباً عن خالص تقديره واعتزازه لهذه الدعوة وما تجسده مشاعر أبوية صادقة وإضافة لسجل إنجازات دولة قطر الشقيقة بكرم الضيافة وحسن التنظيم المشهود في هذه البطولة العالمية.

ومجلس الوزراء إذ يستذكر المواقف الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من روابط الأخوة وأواصر المودة والعلاقات الطيبة الحميمة، سائلاً المولى عز وجل لدولة قطر الشقيقة المزيد من الإنجازات والتوفيق والنجاح.

السوداني

ثم أحاط سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للبلاد يوم الأربعاء الماضي، وفحوى المحادثات التي أجراها والتي من خلالها تم استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، وكذلك بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.