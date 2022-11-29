حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 30 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
30 نوفمبر 2022
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 – 20 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 29°
الحرارة الصغرى: 16°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف تتحول إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 2   قدم.
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