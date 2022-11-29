حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 30 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 – 20 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 29°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف تتحول إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 2 قدم.