حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 01 ديسمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الخميس
01 ديسمبر 2022
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 17°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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