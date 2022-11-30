محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 01 ديسمبر 2022

30 نوفمبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
01 ديسمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 17&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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