مدرب بولندا: لو لعب ليفاندوفسكي مع الأرجنتين لسجل 5 أهداف

دافع تشيسلاف ميشنيفيتش، مدرب منتخب بولندا عن روبرت ليفاندوفسكي قائد الفريق، رغم تواضع مستواه في الخسارة أمام الأرجنتين بهدفين دون رد، أمس الأربعاء في الجولة الختامية من دور المجموعات لكأس العالم "قطر 2022".

وقال ميشنيفيتش عقب اللقاء "لقد كان ليفاندوفسكي مندمجا وملتزما للغاية، لن أهاجم أي لاعب من فريقي، لكننا لم نساعده".

أضاف مدرب بولندا "إذا تفوقنا في الاستحواذ على الكرة، أو إذا لعب ميسي معنا أو روبرت معهم، فأنا مقتنع بأن ليفاندوفسكي كان سيسجل 5 أهداف".

استطرد أيضا "ليفاندوفسكي يحتاج ظروفا معينا للتألق، فهو بحاجة للمساعدة من الفريق، لقد تواجد كثيرا في نصف ملعبنا، وتعرض لرقابة لصيقة".

وشدد المدير الفني لمنتخب بولندا "ليفاندوفسكي لاعب رائع، ولكن ميسي لم يسجل أيضا".

وختم تصريحاته في هذا الشأن "الكل يتوقع أن ليفاندوفسكي سيسجل الأهداف، وهو يريد أيضا إحراز الأهداف، لكننا لم نخلق له الفرص الكافية لهز الشباك".

ولم يسدد ليفاندوفسكي كرة واحدة على مرمى الأرجنتين طوال اللقاء، ليتعرض لانتقادات شديدة علما بأنه سجل هدفا واحدا في كأس العالم في الفوز على السعودية بهدفين في الجولة الثانية.

وتأهل رفاق نجم البارسا للدور الثاني لأول مرة بعد غياب طويل منذ مونديال 1986، ويستعدون لمواجهة قوية ضد منتخب فرنسا حامل اللقب، يوم الأحد المقبل.