تونس تودّع مونديال قطر بفوز تاريخي على فرنسا

على الرغم من تحقيق المنتخب التونسي الشقيق لفوز تاريخي على منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم، بهدف للاشيء، الا ان هذا الفوز لم يكن كافياً لتونس لمرافقة فرنسا لتأهل تاريخي ايضاً لنسور قرطاج الى الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس العالم فيفا قطر 2022 لاسيما في ظل فوز المنتخب الاسترالي المنافس المباشر لتونس على الدانمارك بهدف دون رد لتضمن استراليا التأهل الرسمي الى دور الـ16 للمونديال.

وحقق ابطال المنتخب التونسي اداءاً بطولياً امام كتيبة المدرب ديديه ديشامب مدرب فرنسا الذي القى بقوته الضاربة على مدار شوطي المواجهة الا ان الفوز كان حليفاً لأبطال تونس في نهاية المواجهة التي تألق فيها الحارس أيمن دحمان بشكل كبير.

وبنهاية لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة يتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويأتي منتخب استراليا ثانياً بنفس الرصيد ولكن فارق الاهداف لصالح فرنسا ومن ثم تونس 4 نقاط، واخيراً الدانمارك بنقطة واحدة.