بيليه مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي و”حالته تتحسن”

أصيب أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الذي أُدخل إلى المستشفى هذا الأسبوع وهو الذي يستمر في العلاج من اصابة بورم في القولون، بعدوى في الجهاز التنفسي، لكنه في حالة مستقرة و«يظهر تحسنًا عامًا»، حسب ما كشف أطباؤه الجمعة.

تم نقل الأيقونة البالغة من العمر 82 عامًا والذي كان في حالة صحية هشة في السنوات الأخيرة، إلى المستشفى الثلاثاء في ساو باولو بسبب ما وصفه الأطباء بأنه «إعادة تقييم» للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ الجراحة لإزالة ورم في القولون في سبتمبر 2021.

وأفاد بيان للمستشفى إن «الفريق الطبي شخّص إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية».

وأضاف البيان «استجابة المريض كانت كافية ويبقى في غرفة عادية وليس في العناية المركزة».

وتابع «انه مستقر وصحته تتحسن بشكل عام. سيبقى في المستشفى في الايام المقبلة لمواصلة العلاج».

وكان توجه بيليه بالشكر لرسائل الدعم التي تلقاها إثر دخوله المستشفى.

ونشر عبر حسابه على إنستغرام تظهر صورته معروضة على برج مضاء في قطر، وعلى آخر مجانب عبارة «نتمنى لك الشفاء العاجل» بالانكليزية.

وأردف الصورة بتعليق «أيها الاصدقاء، أنا في المستشفى أقوم بزيارتي الشهرية. من الرائع دائمًا أن أتلقى الرسائل الايجابية. شكرًا لقطر على هذه اللفتة ولكل من يبعث مشاعر ايجابية».

يصنّف الكثيرون بيليه على أنه أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وقد عانى من تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. يخضع لعلاجات كيميائية منتظمة منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون العام الماضي. كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في سبتمبر 2021، وقضى شهرًا في المستشفى.

بيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977.

وبرغم عدم ظهور بيليه العلني كثيرًا، إلا أنه ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب مؤخرًا للمنتخب البرازيلي الذي تمنى له الشفاء العاجل، أنه يعتمد عليه «لجلب هذه الكأس إلى الوطن» في مونديال قطر.