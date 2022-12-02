أبرزها موقعة من مارادونا.. مشجع أرجنتيني يهوى جمع كرات المونديال

مدفوعا بشغفه الكبير تجاه منتخب الأرجنتين يحتفظ خورخي يوفوفيتش بكنز ثمين، "الكرة الرسمية التي فازت بها الأرجنتين بمونديال 1978"، بجانب مجموعة مقتنيات أخرى تضم 59 كرة، من بينها 22 كرة لبطولات كأس العالم منذ نسخة تشيلي 1962 حتى قطر 2022.

ويحلم أي متجر رياضي بتزيين المكان بمثل هذه المقتنيات: طاولة بلياردو وكرة قدم الطاولة (فوسبول) ولوحة سهام توجد على أرفف مرصوص عليها زجاجات المشروبات.

العديد من هذه المقتنيات قديمة مثل قمصان كرة القدم الموقعة، بما في ذلك واحدة من بوكا جونيورز بتوقيع دييجو أرماندو مارادونا، "أيقونته" في كرة القدم.

وعلى مدار 20 عاما ظل الأرجنتيني خورخي يوفوفيتش، أخصائي العلاج الطبيعي وعاشق كرة القدم، يجمع هذه القطع التاريخية الفريدة.

وبينما يعرض 22 كرة قدم رسمية من عدة نسخ من بطولات كأس العالم، يصرح "عشقي هو جمع كرات كرة القدم، وبالنسبة لي، فهي لا تقدر بثمن".

ومن بين هذه الكرات يحتفظ بالكرتين الأكثر أهمية بالنسبة له، مونديال 1978 والمكسيك 86، اللتان توج بهما المنتخب الأرجنتيني.

يقول يوفوفيتش وهو يبتسم "لحسن الحظ، تلقت الأرجنتين تلك الصفعة في البداية"، في إشارة إلى الهزيمة المفاجئة ضد السعودية (1-2) في بداية مونديال 2022 لأنه "كان هناك وقت لإعادة التفكير" ومن ثم التأهل لدور ال16.

وأبرز هذا المشجع الأرجنتيني، وهو من أنصار فريق استوديانتيس، أن منتخب "الألبيسيليستي" وصل إلى مونديال قطر وهو "متحد جدا " وبمجموعة مميزة من اللاعبين.

وقال إنه اشترى الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022 (الرحلة)، في مندوزا (غرب الأرجنتين)، عندما ذهب لحضور حفل زفاف ودخل أحد المتاجر الرياضية، مضيفا وهو يضحك "لم أصدق ذلك".

جامع الكرات

ويهوى هذا الطبيب البالغ من العمر 53 عاما، شراء الكرات الرسمية من المتاجر المتخصصة بضمانات معينة أو عبر الإنترنت، طالما أن البائعين موثوق بهم، وأحيانا يطلب المشورة في بعض الحالات للتأكد من الأمر.

وعلى الرغم من ارتفاع كلفة جمع هذه المقتنيات الفريدة، لا يسعى لتحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس، لأنه كما يشرح، ما يفعله هو "مجرد هواية".

بدأ كل شيء عندما كان قبل 20 عاما يطارد كرة "التانجو"، التي كانت شاهدة على فوز الأرجنتين بكأس العالم 1978، في أثناء الديكتاتورية العسكرية (1976-1983)، ووجدها عن طريق "الصدفة" مع بائع في المكسيك للعلامة التجارية أديداس، التي تصنع منذ عام 1970 الكرة الرسمية لكأس العالم.

وأضاف "بدأت بعدها في شراء الكرات الرسمية بدءا من نسخة 1966.

وأوضح يوفوفيتش أن كرة التانجو هي "المفضلة لديه"، لأنها تذكره "بمراوغات كيمبس أمام الهولنديين"، في إشارة إلى نهائي 1798 أمام هولندا الذي تألق فيها اللاعب الأرجنتيني السابق ماريو كيمبس.

ويوفيتش لا يهمه المال كثيرا لأنه، على حد قوله، فإن هذه المقتنيات "لا تقدر بثمن"، مشيرا إلى أنها "ليست للبيع".