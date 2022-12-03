“الخارجية”: تعيين سفراء غير مقيمين.. ونقل القناعي إلى ديوان الوزارة

صدر مرسوم رقم ( 222) لسنة (2022) بتعيين سفراء غير مقيمين.

وجاء المرسوم على النحو التالي: «يعين كل من غانم صقر الغانم سفير الكويت لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة جامعة الدول العربية بالإضافة إلى عمله سفيرا للكويت لدى جمهورية القمر المتحدة.

ويعين أحمد سالم الوهيب سفيرا لدى نيوزلندا بالإضافة إلى عمله سفيرا لدى جزر كوك، ويعين يعقوب يوسف السند سفيرا لدى الاتحاد السويسري بالإضافة إلى عمله سفيرا لدى كل من إمارة لختنشتاين ودولة الكرسي الرسولي.

ونص المرسوم على تعيين عمر أحمد الكندري سفيرا لدى جمهورية كازاخستان بالإضافة إلى عمله لدى الجمهورية القيزغيزية، وتعيين صلاح سليمان الحداد سفيرا لدى الولايات المكسيكية المتحدة بالإضافة إلى عمله لدى جمهورية نيكاراغوا.

وفي مرسوم رقم ( 223) لسنة ( 2022) نقل سفير الكويت لدى جمهورية سنغافورة عمر سليمان القناعي إلى ديوان وزارة الخارجية.