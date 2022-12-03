البراك: تراكمت مشاكل عمال القطاع النفطي الخاص وأعيتهم مهنيا ومعيشيا

صرح النائب السابق مسلم البراك عن قضية العاملين في القطاع النفطي الخاص قائلا بعد الجلوس مع العمال والاستماع الى قضاياهم يتضح بأن هناك فجوة كبيرة بين العمال والمسؤولين، وليس من المنطق أن تتعلق المساءل لسنوات دون حل، حتى تراكمت المشاكل على كاهل الموظفين والتي أعيتهم مهنياً ومعيشياً.

وقال البراك إنه ليس من المنطق أن تتأخر ترقية العمال لأكثر من ١٠ سنوات وتحجب المسميات الوظيفية عليهم التي تقيد رواتبهم في السلم الوظيفي..

وأضاف البراك : كثيرا ما يعاني أبناءنا في القطاع النفطي الخاص بعدم تطبيق قانون ١٩٦٩/٢٨ الذي يحل كل مشاكلهم المعلقة، والسؤال هنا: لماذا لا يتم تطبيق قانون موجود اساساً لتنظيم العمل، واليوم نرى مجموعة من العمال في قسم الامن يطالبون بأكثر من ١٥ مطلبا لتطبيق القانون وهو من صميم عملهم وحق أصيل لهم.

وأوضح البراك : من الغريب ان يطالب العمال بتطبيق القوانين و يرفض المسؤولون ذلك، و المنطق أن يكون عكس ذلك..!!

وقال البراك : ندعو جميع مسؤولي الدولة للاهتمام بقضايا الشباب واعطاءهم حقوقهم فالشباب هم الطاقة التي تبنى بها الكويت بسواعدهم وهم الذخيرة الحية لهذا الوطن، لذلك نطالب بإعطائهم جميع الفرص التي تظهر مواهبهم في العمل.

واختتم البراك: يجب حل هذي الأزمة التي تواجه العمال منذ سنوات والجلوس معهم والاستماع اليهم وفهم قضاياهم