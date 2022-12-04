تفعيل النظام الآلي في لجان المجلس الطبي

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تفعيل النظام الآلي في قسم اللجان بالمجلس الطبي العام؛ تسهيلاً على المواطنين، وتنفيذاً لمرتكزات رؤية كويت جديدة 2035.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية أحمد غريب، في بيان، حرص الوزارة على تواصل جهود التحول الرقمي لمختلف خدمات قطاعاتها، مبينا أن تفعيل النظام الآلي يأتي بهدف تخفيف الضغط على المجلس الطبي العام.

وأشار غريب إلى أهمية تنزيل التطبيق الحكومي الموحد (سهل) للتمتع بهذه الخدمات الرقمية، التي من شأنها توفير الجهد والوقت على طالب الخدمة أو على القطاعات أو الإدارات المقدم لها.