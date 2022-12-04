وزير الداخلية: شكراً لأهل الكويت الذين غمرونا بصدق مشاعرهم النبيلة 

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عن شكره لأهل الكويت على التواصل والسؤال للاطمئنان على صحيته خلال فترة مرضه .

وقال الخالد «نحمدُ الله اولاً وأخيراً على كرمه وفضله وأن منَّ علينا بالشّفاء بعد السقم، واسأله سبحانه وتعالى ان يديم على اهل الكويت الصحة والعافية وان يشافي مرضاهم وان يبعد عنهم كل مكروه و أن يديم على الكويت و الكويتيين الأمن و الأمان ويبارك في أرزاقهم ويصرف عنهم السوء والضرر».

وأضاف «كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأهل الكويت كاّفة الذين غمرونا بمشاعرهم الصادقة ومحبتهم التي هي تاج على رؤوسنا ووسام على صدورنا واعناقنا ما حيينا، والشكر موصول لكل من عادنا او دعا لنا او تواصل معنا هاتفيا أو برسالة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي».

وأكد «أن محبة اهل الكويت وسؤالهم المتواصل عنا خلال فترة مرضنا لهي دلالة على تفرّد وطيبة اهل الكويت واصالة معدنهم وكرم عطائهم، فالشعب الكويتي الاصيل ليس له مثيل، واسأل الله ان يعيننا على رد ولو جزء من جميل اهل الكويت علينا، واسأل الله جل في علاه ان يحفظ ويسعد ويبارك لأهل الكويت الطيبين وان يوفقهم لما يحبه ويرضاه».

وأشار «وختاماً ادعو الله العلي القدير ان يوفقنا ويعيننا على خدمة وطننا الغالي وشعبه الكريم في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وعضيده ولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله».