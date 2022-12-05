وزير الداخلية يوجه بإيقاف العمل باتفاقية الربط الآلي لأنظمة القوى العاملة مع مصر

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة نحو اتخاذ إجراءات إيقاف العمل بالمرسوم رقم (107) لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية ومن ضمنها مذكرة التفاهم المشار إليها.