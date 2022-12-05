ركلات الترجيح تقود كرواتيا لربع نهائي المونديال

بلغ منتخب كرواتيا، ربع نهائي كأس العالم، بعد الانتصار على اليابان بركلات الترجيح (3-1)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 اليوم الإثنين، ضمن منافسات ثمن النهائي، على ستاد الجنوب.

سجل هدف اليابان، دايزن مايدا في الدقيقة 43، بينما أحرز إيفان بيريسيتش هدف كرواتيا في الدقيقة 55.

وبهذا الانتصار، ينتظر منتخب كرواتيا في دور الثمانية، الفائز بين مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية.

بدأت المباراة بضغط من المنتخب الياباني، حيث تلقى تانيجوتشي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وسدد رأسية بجانب القائم الأيمن في الدقيقة الثانية.

وجاء الرد سريعا عبر بيريسيتش الذي استغل خطأ دفاع اليابان وانطلق داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس جوندا في الدقيقة السابعة.

وصوب جفاريدول لاعب كرواتيا، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى اليابان في الدقيقة 23.

وجاءت أخطر محاولات اليابان في الدقيقة 40، بتسديدة ساقطة من كامادا لكنها مرت فوق مرمى كرواتيا.

واقتنص دايزن مايدا هدف التقدم لليابان في الدقيقة 43، حيث تلقى تمريرة من زميله مايا يوشيدا، بعد خطأ لدافع كرواتيا، وأسكن الكرة داخل الشباك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب اليابان بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل منتخب اليابان، التهديد، بتسديدة من كامادا مرت أعلى مرمى كرواتيا في الدقيقة 46.

وصوب ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط منتخب كرواتيا، كرة من خارج المنطقة، مرت بمحاذاة القائم الأيمن في الدقيقة 48.

ونجح إيفان بيريسيتش في تسجيل هدف التعادل لكرواتيا في الدقيقة 55، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر زميله ديان لوفرين، وسدد كرة رأسية على يسار الحارس.

وتألق جوندا حارس مرمى منتخب اليابان، في التصدي لتسديدة قوية من لوكا مودريتش في الدقيقة 62.

وصوب بيريسيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 76.

واستمرت المحاولات دون تأثير، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، ويتم الاتجاه إلى الأشواط الإضافية.

وأرسل ميتوما قذيفة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس كرواتيا ببراعة في الدقيقة 104.

وسدد لوفرو ماير، كرة على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن.

واتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب كرواتيا بنتيجة (3-1)، بعدما أضاع مينامينو وميتوما ومايا يوشيدا ثلاثي اليابان، وماركو ليفايا لاعب كرواتيا.