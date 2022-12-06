“الإطفاء”: انقاذ عائلة علقت مركبتها في تجمع مياه الأمطار بالوفرة السكنية

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن بلاغ ورد إلى ادارة العمليات المركزية صباح اليوم الثلاثاء يفيد عن وجود عائلة عالقة في مركبتها بسبب تجمع مياه الأمطار في منطقة الوفرة السكنية، وعلى إثر البلاغ تم توجيه فرقة إطفاء من مركز الوفرة وتبين أن المركبة من نوع «جيب» عالقة في طريق مغمور بمياه الأمطار، وقد تمت عملية انقاذ العائلة المكونة من أم وطفلين وجميعهم بحالة سليمة.
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