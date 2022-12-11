محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 12 ديسمبر 2022

11 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
12 ديسمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق