“التمييز” تقضي بإعدام قاتل فرح أكبر

أصدرت محكمة التمييز، اليوم الاثنين، حكماً نهائياً يقضي بإعدام قاتل المواطنة فرح أكبر، ليلغي بذلك حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه حبساً مؤبداً.
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