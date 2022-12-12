“التمييز” تقضي بإعدام قاتل فرح أكبر

أصدرت محكمة التمييز، اليوم الاثنين، حكماً نهائياً يقضي بإعدام قاتل المواطنة فرح أكبر، ليلغي بذلك حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه حبساً مؤبداً.