محليات

“التمييز” تقضي بإعدام قاتل فرح أكبر

12 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
1 دقائق

أصدرت محكمة التمييز، اليوم الاثنين، حكماً نهائياً يقضي بإعدام قاتل المواطنة فرح أكبر، ليلغي بذلك حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه حبساً مؤبداً.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق