“ونتر وندرلاند الكويت”: آليات جديدة للسيطرة على بيع التذاكر في السوق السوداء

أكدت اللجنة المنظمة لفعاليات (ونتر وندرلاند) الترفيهية في الكويت أن حالات بيع التذاكر في السوق السوداء سيتم السيطرة عليها من خلال وضع آليات جديدة بهدف محاربة السوق السوداء.

وأضافت اللجنة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن فعاليات (ونتر وندرلاند) تعمل وفق أعلى معايير الامن والسلامة والتنظيم المتبعة في الفعاليات الترفيهية العالمية مبينة أن القدرة الاستيعابية المحددة سترتفع تدريجيا للوصول إلى الحد الأقصى المسموح به.

وأوضحت أن حالات بيع التذاكر في السوق السوداء لا تعبر عن الصورة العامة للعمل المنظم مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع أي حالة يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها وفق الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع.

وذكرت أنها ستعمل جاهدة على زيادة عدد التذاكر في الأيام القادمة مع وضع آليات جديدة لبيعها لافتة إلى أن الموقع الالكتروني استقطب آلاف الزوار لحجز التذاكر منذ افتتاحها بكل سهولة ويسر.

وتتضمن فعاليات (ونتر وندرلاند) أكثر من 30 لعبة وأماكن ترفيهية وألعاب وعروض استعراضية حية إضافة إلى (أكشاك) تقدم مختلف الأطعمة والمشروبات.