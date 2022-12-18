“ديوان الخدمة”: الانتهاء من مراجعة كشوف “الدفاع” و”الحرس الوطني” و”الإطفاء” في شأن مكافأة الصفوف الأمامية

أعلنت وكيل ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج عن انتهاء ديوان الخدمة المدنية من إجراءات التدقيق والمراجعة على الكشوف الواردة من قبل المؤسسات العسكرية (وزارة الدفاع، الحرس الوطني، قوة الإطفاء العام) في شأن مكافأة الصفوف الأمامية.

وشكرت الدعيج القائمين على هذا العمل بديوان الخدمة المدنية للجهود التي بذلت للإنتهاء من إجراءات المراجعة والتدقيق على هذه الكشوف في ضوء تكليفهم بإنجاز العمل خلال فترة زمنية محددة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1144) المتخذ في اجتماعه رقم (45-3/2022) المنعقد بتاريخ 31/10/2022 والمتضمن الموافقة على معاملة منتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطنى وقوة الإطفاء العام بمثل ما تم التعامل به مع منتسبى وزارة الداخلية بشان صرف مكافأة الصفوف الأمامية النقدية، وذلك حسب الآلية المتبعة للصرف والفئات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (686) المتخذ في اجتماعه رقم (33/2020) المنعقد بتاريخ 25/5/2020، حيث تم التنسيق والتعاون بصورة مباشرة مع المعنيين لدى المؤسسات العسكرية فور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1144) لسرعة تجهيز كشوف المستحقين للمكافأة واستمر العمل يومياً خلال هذه الفترة حتى تم الإنتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة للكشوف في الموعد المحدد. وقد تم مخاطبة وزارة المالية بكشوف المستحقين متضمنة الأعداد والمبالغ المستحقة لإتمام عملية الصرف لمستحقي المكافأة.