“السكنية” رفع أولوية التخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله

أعلنت نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية فاطمة نقي عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعدالعبدالله حتى تاريخ 31/3/2005 وما قبل.

وأوضحت نقي في بيان صحافي اليوم أن المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31/3/2005 وماقبل والراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق “سهل” الحكومي او زيارة الأفرع الخارجية خلال الفترة الصباحية من الساعة8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 مساء (مركز القرين- الافنيوز- برج التحرير- مركز الجهراء)، أو المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية من الساعة 4 مساء حتى الساعة 7 مساء ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25/12/2022.

وأكدت على تواجد فريق خاص بتطبيق “سهل” في بهو المؤسسة بالمبنى الرئيسي للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات المقدمة عبر التطبيق، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.