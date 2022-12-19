ميسي يقود الأرجنتين للتتويج بلقبها الثالث في المونديال بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح

حققت الأرجنتين لقبها العالمي الثالث في بطولة كأس العالم بكرة القدم بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 في مباراة ماراثونية مع فرنسا في المباراة النهائية الأحد على ملعب لوسيل بقطر. و احتكم منتخبا الأرجنتين وفرنسا حاملة اللقب إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي. وكان فريق التانغو قد توج سابقا بلقب البطولة العالمية لمرتين في عامي 1978 و1986 . وسجل كليان إمبابي ثلاثة أهداف في مرمى الأرجنتين محققا التعادل لفرنسا في مباراة نهائي كأس العالم. وقد توج إمبابي بجائزة الحذاء الذهبي بوصفه هداف هذه البطولة. بينما توج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وحارس الأرجنتين، إيمي مارتينيز، بجائزة القفاز الذهبي للبطولة كأفضل حارس مرمى. وكان ليونيل ميسي قد وضع الأرجنتين في الصدارة بثلاثة أهداف سجل بنفسه اثنين منهما، لكن إمبابي تمكن أيضا من تحقيق التعادل بثلاثة أهداف، كان آخرها في الشوط الثاني من الوقت الإضافي لتنتهي المباراة بالتعادل في وقتيها الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل من الفريقين. وسجل ميسي هدفين في المباراة، ليبلغ إجمالي الأهداف التي سجلها في مونديال 2022 سبعة أهداف، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أي لاعب أرجنتيني في المسابقة، متجاوزًا ماريو كيمبس الذي سجل ستة أهداف عام 1978. وكان الشوط الأول من مباراة نهائي كأس العالم 2022 المقامة في قطر قد انتهى بتقدم الأرجنتين على فرنسا بهدفين مقابل لاشيء. وسجل اللاعب ليونيل ميسي الهدف الأول للأرجنتين من ضربة جزاء منحها الحكم للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 23 من زمن اللقاء. وعزز دي ماريا الهدف الأرجنتيني بهدف ثان في مرمى المنتخب الفرنسي في الدقيقة 36 من الشوط الأول للمباراة. وزدات الأجواء إثارة مع تقدم الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيئ لفرنسا، لاسيما في الشوط الثاني من زمن اللقاء، حيث سعت فرنسا للحاق بالأرجنتين ومعادلة النتيجة. وتمكنت فرنسا في الشوط الثاني من الاستفاقة وتشديد الهجمات على المرمى الأرجنتيني لتحقق التعادل بتسجيل هدفين كلاهما لكليان إمبابي أحدهما من ضربة جزاء وبفارق زمني بينهما أقل من دقيقتين. وفي شوطي الوقت الإضافي جاهد كلا الفريقين لحسم المباراة، وتبادلا هجمات خطرة حتى تمكن ميسى من تحقيق هدف الأرجنتين الثالث مستغلا هفوة من دفاع المنتخب الفرنسي. بيد أن إمبابي أنقذ المنتخب الفرنسي ثانية بتحقيق هدف التعادل من ركلة جزاء أودعها في مرمى مارتينيز. وعند الاحتكام إلى ركلات الجزاء تألق حارس المرمى الأرجنتيني، إيمي مارتينيز، وكان عاملا أساسيا في جلب الفوز لبلاده بعد أن أضاع لاعبي فرنسا كومان وتشواميني اثنين من ركلات الترجيح الممنوحة لفريقهم، بينما أودع الأرجنتينيون بقيادة ميسي أربعة أهداف صحيحة في مرمامهم. لتنتهي ركلات الترجيح 4-2 لصالح الأرجنتين. وملأت مجموعات المشجعين من الجانبين ملعب لوسيل الذي احتضن المباراة النهائية في بطولة كأس العالم في قطر 2022. وقد انطلق حفل ختام كأس العالم 2022 قبيل المباراة في ملعب لوسيل في الدوحة بعد 29 يوما من البطولة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البطولة.