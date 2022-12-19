مرسوم بتعيين صالح سليمان الملا أميناً عاماً لمجلس الوزراء‬⁩ بالدرجة الممتازة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف.

وصدر مرسوم حمل الرقم (234 لسنة 2022) بتعيين صالح سليمان حمد الملا أميناً عاما لمجلس الوزراء بالدرجة الممتازة.

كما صدر المرسوم رقم (235 لسنة 2022) بتعيين الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة.

وصدر المرسوم رقم (236 لسنة 2022) بنقل الشيخ صباح أحمد صباح السالم الصباح الامين العام المساعد بالامانة العامة للمجلس الاعلى لشؤون المحافظات للعمل في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء بذات درجته الوظيفية وكيلا مساعدا بالوزارة.