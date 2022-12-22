حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 23 ديسمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

غير مستقر و مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية .

الحرارة العظمى: 19°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.