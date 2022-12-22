محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 23 ديسمبر 2022

22 ديسمبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
23 ديسمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
غير مستقر و مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية .

الحرارة العظمى: 19°
الحرارة الصغرى: 16&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 &#160 قدم.

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