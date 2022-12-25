3 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها.. اليوم الأحد

تعقد 3 لجان اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية طلب تكليفها ودراسة الآتي:

1-التفكك الأسري، إذ نصت المادة التاسعة من الدستور على أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقـوي أواصرها، ويحمي فـي ظلها الأمومة والطفولة).

– المخدرات وأسباب انتشارها وتأثيرها السلبي على المجتمع.

– التشبه بالجنس الآخر.

– الواسطة التي ينتج عنهـا الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، سيما أن الدستور في مادته السابعة منه نص على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين).

– الغش بأنواعه ومنها الغش التجاري، والغش في الاختبارات.

– الرشوة وأسباب انتشارها بأجهزة الدولة.

وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن السنة المالية 2021/2022.

وتناقش اللجنة كذلك ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.

وتنظر اللجنة في المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الأمانة العامة لمجلس الوزراء الواردة في تقاريره الختامي عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2022.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية، كما تنظر اللجنة بند ما يستجد من أعمال.

وتستكمل لجنة شؤون النفط والطاقة مناقشة تكليف مجلس الأمة للجنة بشأن دراسة وبحث الموضوعات المتعلقة بالاستغلال الأمثل للثروة النفطية والتوسع بالصناعات النفطية وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارات الأجنبية وأثرها في زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة.

ويحضر الاجتماع فريق العمل لمبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم وذوي الاختصاص في القطاع النفطي.