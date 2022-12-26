توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بأمطار خفيفة متفرقة مساء اليوم الاثنين حتى صباح الغد مع فرصة لتشكل الضباب يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

وذكر مراقب التنبؤات الجوية ب(الارصاد) عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن الحالة المطرية تتعمق على بعض المناطق تدريجيا ابتداء من عصر الغد حتى منتصف الليل وذلك نتيجة امتداد منخفض حراري سطحي مصحوب بكتلة هوائية دافئة ورطبة.

وقال القراوي إن ذلك يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مع هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة ونشاط في الرياح تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأضاف أن الطقس يبدأ بالتحسن التدريجي فجر الأربعاء مع دخول مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية جافة وباردة متوقعا أن تكون درجات الحرارة العظمى ما بين 15 و17 درجة مئوية ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 5 و8 درجات مئوية.