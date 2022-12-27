مدرب النصر السعودي يقحم ميسي في سؤال عن صفقة رونالدو

أعرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب النصر السعودي، عن رضاه بمستوى الفريق أمام الهلال.

وحسم التعادل (2-2) ديربي الرياض اليوم الإثنين، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال جارسيا، في مؤتمر صحفي: "مباراة جيدة بين فريقين كبيرين، وتدل على جودة الكرة السعودية، والإمكانات الموجودة".

وأضاف: "لم يكن الحظ معنا اليوم، كما أن الهلال لعب بشكل رائع، معتمدا على لاعبين مميزين".

وزاد: "أبو بكر قدم مستوى طيبا، وصنع هدف تاليسكا، وهذا هو المطلوب من المهاجم، ولدينا دكة بدلاء ممتازة، وهو ما تجلى في مباراة اليوم.. الحسن وبيتي قدما مباراة كبيرة".

وتابع: "في بعض الأحيان، اللاعب البديل يقدم أداء أفضل من الأساسي، واليوم قدمنا أداء كبيرا، من أجل الانتصار، لكن لم نوفق".

وعن سؤاله عن صحة الأخبار التي تفيد باقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الانضمام لنادي النصر، ختم ضاحكا: "لن أجيب عن الانتقالات الشتوية.. ذهبت إلى الدوحة من أجل جلب ميسي!".