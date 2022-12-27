الكويتي العجمي يحل أولا في شوط “دق لون الشعل” بمهرجان الملك عبدالعزيز للابل بالسعودية

حقق الكويتي علوش العجمي المركز الأول بالفردية (سمو الشعل) في شوط فئة (دق لون الشعل) بمهرجان الملك عبدالعزيز للابل بنسخته السابعة.

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الاثنين ان لجنة التحكيم النهائي بالمهرجان اعلنت اليوم نتائج الفائزين بالشوط حيث حل ثانيا السعودي فلاح المطيري بالفردية (غرنوقه سلطانات) وفاز بالمركز الثالث السعودي سعود الشيباني بالفردية (عزاير) ورابعا السعودي فلاح المطيري بالفردية (شيخة سلطانات) فيما نال المركز الخامس السعودي نواف العتيبي بالفردية (حربة الشعل).

وانطلقت النسخة السابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للابل في الاول من ديسمبر الجاري في (الصياهد الجنوبية) شمال العاصمة السعودية (الرياض) تحت شعار (همة طويق).