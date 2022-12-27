أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إغلاق عدد من الطرق بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد وما نتج عنها من تجمعات للمياه.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن الطرق التي تم إغلاقها حتى الآن هي طريق الفحيحيل باتجاه منطقة أم الهيمان وطريق الفحيحيل الساحلي باتجاه مجمع الكوت وميناء الشعيبة المخازن.