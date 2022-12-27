“الإطفاء”: تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع البلاغات والحوادث المتفرقة أثناء فترة هطول الأمطار

أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الثلاثاء أن إدارة العمليات المركزية فعلت خطة الطوارئ ‏مع الجهات المعنية والتي تم وضعها مسبقا للتعامل مع الحوادث المتعلقة في موسم الأمطار.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالقوة في بيان صحفي إن فرق الإطفاء تعاملت خلال فترة هطول الأمطار على البلاد مع عدد من البلاغات والحوادث المتفرقة.

وأوضحت أن فرق الإطفاء قامت بالتعامل مع عدد البلاغات المتفرقة من بينها مركبات تعطلت وعلقت في تجمعات مياه الأمطار وأخرى تعرضت لحوادث تصادم كما قامت الفرق بسحب مياه أمطار تسببت بتعطل حركة المرور في عدد مختلفة من الطرق.

وجددت دعوتها للمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر جراء حالة الطقس وما يترتب عليها من أخطار محتملة وذلك في إطار واجبها التوعوي والإعلامي.