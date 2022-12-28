العراق يعفي مركبات وفود ومشجعي “خليجي 25” من الرسوم والكفالات

أعلن العراق اليوم الثلاثاء إعفاء جميع المركبات التي تدخل بصحبة وفود ومشجعي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) من الرسوم الجمركية والضريبية والتأمين والكفالات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية أن مجلس الوزراء العراقي وجه في جلسته الاعتيادية اليوم في إطار دعم (خليجي 25) وزارتي المالية والنقل العراقيتين بتنفيذ جميع تلك الاعفاءات وللمدة من 28 ديسمبر الجاري وحتى 20 من يناير المقبل.

وأشار إلى أنه يشترط أن تكون تلك المركبات قد دخلت العراق عبر «منفذ صفوان» الحدودي مع دولة الكويت و «منفذ عرعر» الحدودي مع المملكة العربية السعودية.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت قبل أيام إعفاء الجمهور الخليجي من رسوم سمة الدخول لتشجيع حضورهم إلى منافسات البطولة في السادس من يناير المقبل.